Кварацхелия забил красивый гол в матче сборной Грузии против Македонии

Сборная Грузии в гостях сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1) в матче Лиги Наций по футболу.

Единственный мяч в составе грузинской команды забил полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Футболист получил мяч на левом фланге атаке, обыграл нескольких соперников и забил ударом в дальний угол ворот Македонии.

Хозяева поля ушли от поражения в самом конце встречи, когда цели достиг удар с пенальти Эзджана Алиоски.

Отметим, что Кварацхелия вышел на поле со скамейки запасных лишь на 70-й минуте игры.

Ранее грузинский хавбек был признан лучшим игроком «Рубина» в сентябре по версии болельщиков казанского клуба.

: 0-1

