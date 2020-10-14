Кварацхелия забил красивый гол в матче сборной Грузии против Македонии

Сборная Грузии в гостях сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1) в матче Лиги Наций по футболу.

Единственный мяч в составе грузинской команды забил полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Футболист получил мяч на левом фланге атаке, обыграл нескольких соперников и забил ударом в дальний угол ворот Македонии.

Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за сборную Грузии!



Очередной потрясающий проход Хвичи



Для гола в матче Кваре потребовалось всего 4 минуты! Наш полузащитник появился на поле на 70-минуте, а уже на 74-минуте Хвича отличился забитым мячом (Северная Македония — Грузия 1:1) pic.twitter.com/iU8yZKYLoH — «Рубин» Казань (@fcrk) October 14, 2020

Хозяева поля ушли от поражения в самом конце встречи, когда цели достиг удар с пенальти Эзджана Алиоски.

Отметим, что Кварацхелия вышел на поле со скамейки запасных лишь на 70-й минуте игры.

Ранее грузинский хавбек был признан лучшим игроком «Рубина» в сентябре по версии болельщиков казанского клуба.