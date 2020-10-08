Болельщики признали Кварацхелию лучшим игроком «Рубина» в сентябре

Полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» по итогам прошедшего игрового месяца по версии болельщиков.

Грузинский футболист набрал в голосовании 50% от всех голосов. Второе место занял Хван Ин Бом (38%), а тройку замкнул Оливер Абильдгор (5%).

Яркий дриблинг, гол и два заработанных пенальти



Победу во второй раз в этом сезоне одержал Хвича Кварацхелия, который набрал 50% голосов.



На втором месте Ин Бом — 38%. На третьем Оливер Абильдгор — 5%. pic.twitter.com/RR74qe5ZZ8 — «Рубин» Казань (@fcrk) October 8, 2020

В сентябре Кварацхелия отметился забитым голом в ворота волгоградского «Ротора» (3:1) и заработал два пенальти. Это уже вторая победа подряд для полузащитника из Грузии в голосовании на лучшего игрока месяца.

Напомним, ранее «Рубин» поддержал проект для людей с ДЦП «Доброшрифт».