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Болельщики признали Кварацхелию лучшим игроком «Рубина» в сентябре

16:12, 08.10.2020
Болельщики признали Кварацхелию лучшим игроком «Рубина» в сентябре
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» по итогам прошедшего игрового месяца по версии болельщиков.

Грузинский футболист набрал в голосовании 50% от всех голосов. Второе место занял Хван Ин Бом (38%), а тройку замкнул Оливер Абильдгор (5%).

В сентябре Кварацхелия отметился забитым голом в ворота волгоградского «Ротора» (3:1) и заработал два пенальти. Это уже вторая победа подряд для полузащитника из Грузии в голосовании на лучшего игрока месяца.

Напомним, ранее «Рубин» поддержал проект для людей с ДЦП «Доброшрифт».

СпортФутбол Татарстан
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