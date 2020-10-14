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В России за сутки впервые выявили 14 тысяч новых случаев коронавируса

11:40, 14.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки впервые выявили 14 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зафиксирован 14 231 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекорд по числу выявленных за день.

Всего в России зафиксировано 1 340 409 случаев COVID-19. За сутки умерли 239 человек с диагнозом COVID-19. Всего с момента начала пандемии в РФ умерли 23 205 человек.

Выздоровели 1 039 705 человек, в том числе за прошедшие сутки — 7 920 человек.

ОбществоМедицина
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