В России за сутки впервые выявили 14 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксирован 14 231 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекорд по числу выявленных за день.
Всего в России зафиксировано 1 340 409 случаев COVID-19. За сутки умерли 239 человек с диагнозом COVID-19. Всего с момента начала пандемии в РФ умерли 23 205 человек.
Выздоровели 1 039 705 человек, в том числе за прошедшие сутки — 7 920 человек.ОбществоМедицина
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