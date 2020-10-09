В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию с очередями в поликлинике

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В республиканской офтальмологической больнице пациентов на оперативное лечение катаракты вызывают в строго в определенное время. Очереди образуются из-за того, что люди не придерживаются назначенного времени и приезжают к 7—8 утра. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«В большинстве случаев это пациенты пожилого возраста, которых сопровождают родственники. В утренние часы возникают очереди у входа в стационар. При этом внутри клиники сотрудники следят за соблюдением социальной дистанции», — прокомментировали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

На данный момент в офтальмологической поликлинике отсутствуют очереди. Об этом свидетельствуют фотографии из медучреждения.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Сегодня жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в глазной больнице на улице Бутлерова и поликлинике №10 на Бондаренко.

