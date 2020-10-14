Димитрис Прифтис: «УНИКСу нужна игровая практика в Единой лиге ВТБ»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис посетовал на нехватку игровой практики у команды перед матчем против сербского «Партизана» в Кубке Европы по баскетболу.

«Сложная игра с сильной командой. Они провели впечатляющий матч против «Уманы» на прошлой неделе.

К сожалению, перенос игры в Единой лиге ВТБ не пойдет нам на помощь. Нам нужна игровая практика. А в предстоящем матче нам нужно играть агрессивно в защите, идти на физический контакт и контролировать подборы», — приводятся слова Прифтиса на официальном сайте УНИКСа.

Game day



Уже сегодня на домашнем паркете встречаемся с @PartizanBC



14 октября, 19:00 (мск)

Баскет-холл, Казань

Матч! Игра, https://t.co/JFAtYCRsPF (платно)

#напролом pic.twitter.com/0exhyfHZUa — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) October 14, 2020

Ранее из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в составе «Цмоки-Минска» была отменена игра белорусской команды против УНИКСа в Казани.

Напомним, сегодня казанцы сыграют дома с сербским «Партизаном» в рамках третьего тура Кубка Европы.