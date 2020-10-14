Квартальнов отказался оценивать игру Ахтямова после поражения от «Трактора»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги поражения от челябинского «Трактора» (2:3б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанская команда уступила дома в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты гостей. В воротах «Ак Барса» с первых минут вышел молодой Артур Ахтямов, для которого эта игра стала дебютной в стартовом составе в КХЛ.

После игры Дмитрий Квартальнов отказался оценивать выступление голкипера:

— В сравнении с прошлой игрой был хороший матч, хорошее движение. К сожалению, невынужденные удаления и гол в меньшинстве сказались. Смена неудачная в овертайме была — пришлось тяжеловато, но сами виноваты.

— Как ваше здоровье?

— Хорошее.

— Вы поставили 18-летнего вратаря. Вы были уверены в нём?

— Я вратарскую тему ни с кем никогда не обсуждаю. Неважно, выиграли или проиграли. Вратарь — это отдельное звено.

— Не было ли ощущения, что в обороне не доигрывали? Не поддержали Ахтямова?

— Всегда к голу приводит череда ошибок. Не надо было удаляться в чужой зоне. Надо терпеть, не надо делать такие вещи.

— Два гола сегодня забили защитники. Это совпадение или они как-то изменили свою игру?

— Они молодцы, стали бросать. Надо находить эту линию броска, ну и хороший трафик был перед воротами, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Поражение от «Трактора» стало для казанской команды уже второй подряд в сезоне. Ранее казанцы уступили в гостях нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3от).

При этом встреча с челябинцами стала первой для Квартальнова и тренерского штаба после выхода с карантина, где они находились из-за положительных результатов теста на коронавирус. В нескольких матчах «Ак Барс» выступал под руководством тренера казанского «Барса» Сергея Душкина и генменеджера клуба Рафика Якубова.

Подробнее о перспективах 17-летнего Ахтямова в молодежной сборной России можно почитать в материале «Реального времени».