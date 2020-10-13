«Ак Барс» по буллитам уступил «Трактору» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома по буллитам уступил челябинскому «Трактору» (2:3б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы дважды отыгрывались по ходу встречи. Вначале Яруллин сравнял счет на 26-й минуте, а потом Фазылзянов перевел игру в овертайм в третьем периоде матча.

Первая в сезоне для Фазы pic.twitter.com/Jwz1fgcyiK — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 13, 2020

В итоге победу гостям принес успешно реализованный буллит в исполнении Бэйлена.

Отметим, что в воротах «Ак Барса» сыграл молодой Ахтямов, а на тренерскую скамью вернулся Квартальнов, вышедший с карантина по коронавирусу.

«Ак Барс» — «Трактор» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Бывальцев (Калинин, 10:56);

1:1 — Яруллин (Галиев, Галимов, 26:27);

1:2 — (Калинин, Бывальцев, 52:32);

2:2 — (Азеведо, 54:27);

2:3 — (победный буллит).