В Казани появится Региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности

На базе казанского IT-парка создадут Региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности — это уникальный центр услуг по интеллектуальной собственности (ИС) в режиме одного окна, который будет оказывать все виды услуг по охране, защите ИС и внедрению инноваций», — гласит сообщение ведомства.

Центр создается для повышения конкурентоспособности татарстанской продукции, внедрения новых технологий, вывода продукции и технологий республики на рынок России и мира, повышения инновационной активности, привлечения инвестиций, цифровизации сферы ИС и других.

realnoevremya.ru

В ведомстве считают, что центр будет способствовать развитию инновационной деятельности в республике, созданию условий для раскрытия результатов исследований и разработок, обеспечению нужд компаний, занятых инновационными разработками и др.



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