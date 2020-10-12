В Татарстане потратят больше 22 млн на оптимизацию и цифровизацию госуслуг

«Центр цифровой трансформации Татарстана» разместил тендер на проведение анализа и оптимизации процедур предоставления государственных и муниципальных услуг для перевода в электронный вид. Тендер доступен на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 22 млн 300 тыс. рублей.

Согласно техзаданию исполнитель должен провести оптимизационные мероприятия для сокращения сроков предоставления государственных услуг не менее чем в 1,5 раза.

Ранее Минцифра Татарстана обсудила с предпринимателями концепцию цифровой трансформации.

