Жители Адмиралтейки подняли бунт против шумных посетителей лофта «Фабрика Алафузова»
Чья музыка громче
Лофт «Фабрика Алафузова» не дает покоя некоторым казанцам. Не первый раз они жалуются на заведение Андрея Питулова. Очередное обращение появилось в одном из телеграм-каналов. Авторы написали, что «не надеются на обращения в органы и инстанции», которые занимаются отписками.
«Фабрика Алафузова продолжает работать наполняя район пьяной молодежью и наркоманами, а грохот музыки стабильно не дает спать жителям района по
выходным, — сообщили они, — Неужели нам так и придется жить рядом с этой громкой шарагой, в которую то заходить опасно, не говоря уже о том что и проходить мимо по вечерам страшновато. Неужели в нашей стране все именно так как вы и писали и никому нет дела до того, что страдают жители и их дети? Посоветуйте что нам делать? Как прекратить беспредел Питулова?», — орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)
Основатель «Фабрики Алфузова» Андрей Питулов сообщил «Реальному времени», что наслышан об этих жалобах и знает, от кого они поступают:
— Во-первых, с этими жителями мы знакомы и периодически с ними общаемся. У них были какие-то претензии в начале лета. Действительно, их можно понять: когда мы открыли летнюю веранду, музыку громко включали. В июле они приходили к нам целой делегацией, 5-6 человек. Но в процессе нашего разговора выяснилось, что больше всего их беспокоит не шум, а то, что к ним заходят в подъезд или на стоянку ставят машины. Но надо понимать, что рядом находится пятая баня, большой комплекс, куда в пятницу, субботу ходит много народу, там сидят, пьют пиво. Надо понимать, что молодежь у нас поприличнее: приезжают на машинах, уезжают на машинах, на такси. Во-вторых, рядом находится кафе, и там у них веранда, ничем не прикрыта, и оттуда доносится музыка. Какие-то жители нам говорили, что больше слышат музыку, которая доносится оттуда, — рассказал бизнесмен.
Однако «Фабрика Алфузова» не снимает с себя ответственности. По словам Питулова, после переговоров с местными жителями каждую ночь, когда на этой территории проходят какие-то мероприятия, во дворе выставляют охранника, который следит за уровнем шума и отгоняет посторонние машины, чтобы не ставили у ближайших домов.
А жители ли пишут?
Основатель лофта заметил, что с местными жителями знаком не первый год и текущие вопросы старается решать максимально на этапе возникновения. Поэтому владелец заведения подозревает, что жалобы пишут вовсе не местные жители, а «может, какие-то мои личные враги, недоброжелатели, может быть, завидуют тому, чем мы занимаемся».
— Уже были подобные жалобы в телеграм-каналах. У меня возникло подозрение, когда люди подписываются «мы, жители домов 52а и 51», а таких домов нет вообще просто на этой улице. Что жители не знают, в каком они доме живут, что ли? Возможно, эта история условно кем-то придумана, — рассуждает собеседник нашего издания.
В день республики на «Фабрике Алафузова» прошел фестиваль брейк-данса и стрит-арта COMBOnation. У многих участников и гостей брали интервью, из которых потом сделали ролик, чтобы окружающим было понятно, чем занимаются в лофте, поясняет Питулов. Один из московских шоуменов, Митя Фомин, делится в этом видео своими планами: у него есть задумки провести съемки на территории казанского лофта. По его словам, в Москве уже не осталось подобных творческих зон.
— Процитирую: «наводняют наш район пьяной молодежью и наркоманами», — вернулся к содержанию жалобы Питулов. — Я сам из этого района и прекрасно его знаю. Он и так не сильно благополучный. Пьяная молодежь, если выходит, они уезжают, чего им там по району шататься?! Домыслы типа, как у бабушек на скамейке: кто проходит, у них все проститутки и наркоманы. Это приблизительно такое рассуждение, на уровне околоподъездных бабушек. Это немножко смешно, чуть-чуть досадно. Смешно читать про «беспредел Питулова». У нас в лучшем случае бывают мероприятия раз в неделю или раз в 2 недели, куда приходят человек 100, по крайней мере за последние полтора месяца. Поэтому у меня возникают подозрения, что эти жалобы идут не от соседей, а от кого-то извне.
У объекта позапрошлого века нет покупателей
«Фабрика Алафузова», как уже писало наше издание, переживает не лучшие времена. Сказались и долговая нагрузка, и конфликт с партнером. В результате компания Питулова сейчас в процедуре банкротства. «Мы не знаем, кто купит эту фабрику, и купят ли ее. И сколько времени она будет продаваться? И те, кто купят, что будут с ней делать? Разломать ее нельзя, потому что это объект не культурного наследия, но промышленной архитектуры XIX века, у него тоже есть ценность, если эту тему качнуть. Живем сегодняшним днем, стараемся делать интересные культурные программы. У нас детский театр делает постановки, люди проводят дни рождения, свадьбы», — говорит предприниматель.
Инициировал процедуру банкротства конкурсный управляющий «Булгар банка» в лице АСВ. Кредитор и слышать не хотел о том, чтобы залоговое имущество делили на части и распродавали. Вариантов было немного: либо гасить весь долг сразу, либо вносить ежемесячные полумиллионные платежи. Ни один из этих вариантов ООО «Алафузовские мануфактуры» не устраивал: все кредитные деньги уже ушли на оплату долгов и реконструкцию.
Заявленная сумма иска составляла 100 млн рублей и связана с кредитом на 36 млн рублей, который Питулов, брал на реконструкцию помещений. Однако, с его слов, он сбил сумму до 80 миллионов. В марте казанский лофт выставили на продажу. За весь комплекс владельцы запросили 300 млн рублей — в этот лот включены 1,3 га земли и 25 тыс. кв. м площади комплекса.
Питулов позже рассказал, что конструктивных предложений о покупке лофта пока не поступало: «Было три-четыре клиента, которые приходили, посмотрели».
К тому же с того момента у «Алафузовских мануфактур» появились новые кредиторы, требования которых хоть и несопоставимы с 80 млн долгов перед «Булгар банком», но все же заметны. Так, суд включил в реестр: архитектурную мастерскую «Старая Казань» с общей суммой требований в 4,12 млн рублей; ООО «Краски мира» (торгует лакокрасочными материалами) с требованиями в 22,15 млн рублей; юридическую фирму «Гейн и партнеры» с требованиями в 6,72 млн рублей; ФНС России с суммой требований в 1,2 млн рублей.
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