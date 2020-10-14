Жители Адмиралтейки подняли бунт против шумных посетителей лофта «Фабрика Алафузова»

Фото: Виталий Ахмеров

Чья музыка громче

Лофт «Фабрика Алафузова» не дает покоя некоторым казанцам. Не первый раз они жалуются на заведение Андрея Питулова. Очередное обращение появилось в одном из телеграм-каналов. Авторы написали, что «не надеются на обращения в органы и инстанции», которые занимаются отписками.

«Фабрика Алафузова продолжает работать наполняя район пьяной молодежью и наркоманами, а грохот музыки стабильно не дает спать жителям района по

выходным, — сообщили они, — Неужели нам так и придется жить рядом с этой громкой шарагой, в которую то заходить опасно, не говоря уже о том что и проходить мимо по вечерам страшновато. Неужели в нашей стране все именно так как вы и писали и никому нет дела до того, что страдают жители и их дети? Посоветуйте что нам делать? Как прекратить беспредел Питулова?», — орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)

Основатель «Фабрики Алфузова» Андрей Питулов сообщил «Реальному времени», что наслышан об этих жалобах и знает, от кого они поступают:



— Во-первых, с этими жителями мы знакомы и периодически с ними общаемся. У них были какие-то претензии в начале лета. Действительно, их можно понять: когда мы открыли летнюю веранду, музыку громко включали. В июле они приходили к нам целой делегацией, 5-6 человек. Но в процессе нашего разговора выяснилось, что больше всего их беспокоит не шум, а то, что к ним заходят в подъезд или на стоянку ставят машины. Но надо понимать, что рядом находится пятая баня, большой комплекс, куда в пятницу, субботу ходит много народу, там сидят, пьют пиво. Надо понимать, что молодежь у нас поприличнее: приезжают на машинах, уезжают на машинах, на такси. Во-вторых, рядом находится кафе, и там у них веранда, ничем не прикрыта, и оттуда доносится музыка. Какие-то жители нам говорили, что больше слышат музыку, которая доносится оттуда, — рассказал бизнесмен.

Андрей Питулов наслышан об этих жалобах и знает, от кого они поступают. Фото: Виталий Ахмеров

Однако «Фабрика Алфузова» не снимает с себя ответственности. По словам Питулова, после переговоров с местными жителями каждую ночь, когда на этой территории проходят какие-то мероприятия, во дворе выставляют охранника, который следит за уровнем шума и отгоняет посторонние машины, чтобы не ставили у ближайших домов.

А жители ли пишут?

Основатель лофта заметил, что с местными жителями знаком не первый год и текущие вопросы старается решать максимально на этапе возникновения. Поэтому владелец заведения подозревает, что жалобы пишут вовсе не местные жители, а «может, какие-то мои личные враги, недоброжелатели, может быть, завидуют тому, чем мы занимаемся».

— Уже были подобные жалобы в телеграм-каналах. У меня возникло подозрение, когда люди подписываются «мы, жители домов 52а и 51», а таких домов нет вообще просто на этой улице. Что жители не знают, в каком они доме живут, что ли? Возможно, эта история условно кем-то придумана, — рассуждает собеседник нашего издания.

В день республики на «Фабрике Алафузова» прошел фестиваль брейк-данса и стрит-арта COMBOnation. У многих участников и гостей брали интервью, из которых потом сделали ролик, чтобы окружающим было понятно, чем занимаются в лофте, поясняет Питулов. Один из московских шоуменов, Митя Фомин, делится в этом видео своими планами: у него есть задумки провести съемки на территории казанского лофта. По его словам, в Москве уже не осталось подобных творческих зон.

— Процитирую: «наводняют наш район пьяной молодежью и наркоманами», — вернулся к содержанию жалобы Питулов. — Я сам из этого района и прекрасно его знаю. Он и так не сильно благополучный. Пьяная молодежь, если выходит, они уезжают, чего им там по району шататься?! Домыслы типа, как у бабушек на скамейке: кто проходит, у них все проститутки и наркоманы. Это приблизительно такое рассуждение, на уровне околоподъездных бабушек. Это немножко смешно, чуть-чуть досадно. Смешно читать про «беспредел Питулова». У нас в лучшем случае бывают мероприятия раз в неделю или раз в 2 недели, куда приходят человек 100, по крайней мере за последние полтора месяца. Поэтому у меня возникают подозрения, что эти жалобы идут не от соседей, а от кого-то извне.

У объекта позапрошлого века нет покупателей

«Фабрика Алафузова», как уже писало наше издание, переживает не лучшие времена. Сказались и долговая нагрузка, и конфликт с партнером. В результате компания Питулова сейчас в процедуре банкротства. «Мы не знаем, кто купит эту фабрику, и купят ли ее. И сколько времени она будет продаваться? И те, кто купят, что будут с ней делать? Разломать ее нельзя, потому что это объект не культурного наследия, но промышленной архитектуры XIX века, у него тоже есть ценность, если эту тему качнуть. Живем сегодняшним днем, стараемся делать интересные культурные программы. У нас детский театр делает постановки, люди проводят дни рождения, свадьбы», — говорит предприниматель.

«Фабрика Алафузова», как уже писало наше издание, переживает не лучшие времена. Сказались и долговая нагрузка, и конфликт с партнером. В результате компания Питулова сейчас в процедуре банкротства. Фото: Виталий Ахмеров

Инициировал процедуру банкротства конкурсный управляющий «Булгар банка» в лице АСВ. Кредитор и слышать не хотел о том, чтобы залоговое имущество делили на части и распродавали. Вариантов было немного: либо гасить весь долг сразу, либо вносить ежемесячные полумиллионные платежи. Ни один из этих вариантов ООО «Алафузовские мануфактуры» не устраивал: все кредитные деньги уже ушли на оплату долгов и реконструкцию.

Заявленная сумма иска составляла 100 млн рублей и связана с кредитом на 36 млн рублей, который Питулов, брал на реконструкцию помещений. Однако, с его слов, он сбил сумму до 80 миллионов. В марте казанский лофт выставили на продажу. За весь комплекс владельцы запросили 300 млн рублей — в этот лот включены 1,3 га земли и 25 тыс. кв. м площади комплекса.



Питулов позже рассказал, что конструктивных предложений о покупке лофта пока не поступало: «Было три-четыре клиента, которые приходили, посмотрели».



К тому же с того момента у «Алафузовских мануфактур» появились новые кредиторы, требования которых хоть и несопоставимы с 80 млн долгов перед «Булгар банком», но все же заметны. Так, суд включил в реестр: архитектурную мастерскую «Старая Казань» с общей суммой требований в 4,12 млн рублей; ООО «Краски мира» (торгует лакокрасочными материалами) с требованиями в 22,15 млн рублей; юридическую фирму «Гейн и партнеры» с требованиями в 6,72 млн рублей; ФНС России с суммой требований в 1,2 млн рублей.

Екатерина Аблаева