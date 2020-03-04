«Фабрику Алафузова» не смогли восстановить и выставили на продажу за 300 миллионов

Фото: Виталий Ахмеров

«Это вариант поиска инвестора или партнера»

Как стало известно «Реальному времени», знаменитый казанский лофт «Фабрика Алафузова» выставили на продажу. За весь комплекс владельцы запросили 300 млн рублей — в этот лот включены 1,3 га земли и 25 тыс. кв. м площади комплекса.

При этом владельцы готовы продать лофт как целиком, так и по частям, которые принадлежат разным собственникам: отдельные корпуса площадью в 18,6 тыс. кв. м и 7,2 тыс. кв. м продаются за 173 и 129 млн рублей соответственно.



Основатель и совладелец «Фабрики Алафузова» Андрей Питулов рассказал «Реальному времени», почему выставил лофт на продажу. Во-первых, по его словам, он всегда был готов продать заведение за хорошую цену. Во-вторых, к нему пришли «соседи — риелторы, которые занимаются продажей семинских помещений» (вторая часть помещений «Алафузовских мануфактур» принадлежит миллиардеру Алексею Семину, — прим. ред.).

«Для нас это вариант некой фиксации стоимости объекта и вариант поиска инвестора или партнера, может, или покупателя», — рассказал Андрей Питулов. Фото Виталия Ахмерова

— Они сказали, что продают здание льнокомбината на Гладилова, 53, и спросили: «А вы не хотите тоже? Предложим единым лотом, может, так заинтересуется покупатель». Я сказал, мол, ладно, давайте попробуем. На самом деле, для нас это вариант некой фиксации стоимости объекта и вариант поиска инвестора или партнера, может, или покупателя, в конце концов,через такие действия, — рассказал нашему изданию Андрей Питулов.

Конфликт предпринимателя с бывшей приятельницей Лилией Султановой, которой принадлежит доля в 70% ООО «Алафузовские мануфактуры», отошел на второй план, так как началась процедура банкротства. «Сейчас уж все будет решаться через процедуру финансового оздоровления, там уж как пойдет. Вчера назначили процедуру наблюдения на полгода. У нас есть понятная схема, как завершить процедуру банкротства, она уже обсуждена с АСВ. Мы оспорили их сумму требований в 100 миллионов, нам удалось снизить ее до 80 миллионов. Как раз пересчитали вчера, и агентство отказалось от части требований неустоек», — сообщил Питулов.

«Фабрику Алафузова» подвел кредит в «Булгар банке»

Арбитражный суд Татарстана накануне ввел наблюдение в ООО «Алафузовские мануфактуры» — юрлице, которому принадлежит лофт. Инициировал процедуру конкурсный управляющий «Булгар банка» в лице АСВ. Заявленная сумма иска составляет 100 млн рублей и связана с кредитом на 36 млн рублей, который основатель лофта, Андрей Питулов, брал на реконструкцию помещений. Подробности судебного решения пока не опубликованы, однако Питулов, как он рассказал выше, сбил сумму до 80 миллионов.

Арбитражный суд Татарстана накануне ввел наблюдение в ООО «Алафузовские мануфактуры» — юрлице, которому принадлежит лофт. Фото Максима Платонова

В процессе получения кредитов на реконструкцию Питулову пришлось заложить собственный дом, а затем и помещения фабрики.

«Реальное время» подробно описывало ситуацию с реконструкцией «Фабрики Алафузова». В самом начале 2017 года выяснилось, что «Булгар банк» приказал долго жить, а конкурсный управляющий в лице АСВ и слышать не хотел о том, чтобы залоговое имущество делили на части и распродавали. Вариантов было немного: либо гасить весь долг сразу, либо вносить ежемесячные полумиллионные платежи. Ни один из этих вариантов ООО «Алафузовские мануфактуры» не устраивал: все кредитные деньги уже ушли на оплату долгов и реконструкцию.

При этом у юрлица «Фабрики Алафузова» также два собственника: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алафузовские мануфактуры» на 70% принадлежит Лилии Султановой, а на 30% — дочери Андрея Питулова Ангелине. Сам Питулов остается там директором. Такая структура собственности, по словам Питулова, сложилась после 2017 года. Приход второго учредителя он объяснил тем, что Султанова (он называл ее «приятельницей») пообещала привести инвесторов для улучшения финансовой ситуации. «Через неделю после того, как я переоформил на нее эти 70 процентов, приятельница перестала со мной общаться», — рассказывал нам Питулов.

У юрлица «Фабрики Алафузова» также два собственника: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алафузовские мануфактуры» на 70% принадлежит Лилии Султановой, а на 30% — дочери Андрея Питулова Ангелине. Фото Виталия Ахмерова

Несмотря на финансовые проблемы, жизнь в популярном казанском лофте не затихает. Буквально в эту пятницу известный диджей Александр Лист проведет здесь вечеринку.



Александр Артемьев, Василя Ширшова