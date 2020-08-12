«Фабрика Алафузова» вошла в финальную стадию банкротства и приросла новыми долгами

Фото: Виталий Ахмеров

Покупателей на лофт не нашлось

Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана ввел конкурсное производство в ООО «Алафузовские мануфактуры», владеющем казанским лофтом «Фабрика Алафузова». Ранее, в марте этого года, в компании вводилось наблюдение по иску рухнувшего «Булгар банка», а точнее, его конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов.

Суд согласился с выводами временного управляющего о невозможности восстановить платежеспособность должника. Напомним, что «Булгар банку» «Алафузовские мануфактуры» должны свыше 80 млн рублей — это кредит, взятый на реконструкцию лофта, с учетом процентов и неустоек.

Основатель лофта Андрей Питулов в разговоре с «Реальным временем» заявил, что пока не знает, как банкротство отразится на дальнейшей судьбе «Фабрики». «Мы ждем, когда приедет конкурсный управляющий, после этой встречи будем планировать дальнейшую жизнь. Надеемся, что [управляющий] пойдет навстречу нам и позволит развиваться», — сказал Питулов.

Основатель лофта Андрей Питулов в разговоре с «Реальным временем» заявил, что пока не знает, как банкротство отразится на дальнейшей судьбе «Фабрики». Фото Виталия Ахмерова

Питулов также рассказал, что конструктивных предложений о покупке лофта (а он выставлен на продажу еще в марте за 300 млн рублей) пока не поступало. «Было три-четыре клиента, которые приходили, посмотрели», — сообщил основатель «Фабрики Алафузова».

«Бизнес как таковой меня не интересует, меня интересует имущество, которое подлежит включению в конкурсную массу», — прокомментировала конкурсный управляющий «Алафузовских мануфактур» Людмила Матвеева. По ее словам, первоочередной задачей будет провести инвентаризацию у компании-должника и в дальнейшем проводить электронные торги по реализации имущества.

Новые кредиторы «Фабрики Алафузова»

Интересно, что конкурсное производство вводилось по ходатайству самого должника — а точнее, по решению, принятому на первом собрании кредиторов. «Булгар банк» тогда был единственным участником — фактически, банкротство было введено решением одного только АСВ. Кроме того, АСВ, вероятно, для своего же удобства, перенесло место собрания кредиторов в Москву, в свое здание на 5-й улице Ямского Поля.

«Булгар банк» тогда был единственным участником — фактически, банкротство было введено решением одного только АСВ. Фото: скриншот google.com/maps

Однако с того момента у «Алафузовских мануфактур» появились новые кредиторы, требования которых хоть и несопоставимы с 80 млн долгов перед «Булгар банком», но все же заметны. Так, суд включил в реестр:

архитектурную мастерскую «Старая Казань» с общей суммой требований в 4,12 млн рублей;

ООО «Краски мира» (торгует лакокрасочными материалами) с требованиями в 22,15 млн рублей;

юридическую фирму «Гейн и партнеры» с требованиями в 6,72 млн рублей;

ФНС России с суммой требований в 1,2 млн рублей.

Первые три кредитора, а также сам Андрей Питулов подали в суд заявления о признании решения первого собрания кредиторов недействительным, мотивируя это тем, что оно прошло собрания без их участия. По их заявлениям решение еще не принято, однако уже в решении о введении конкурсного производства суд указывает: на тот момент эти заявители в реестр кредиторов официально не входили.

Александр Артемьев