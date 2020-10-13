Рафик Якубов: «Тренерский штаб «Ак Барса» постоянно на связи с Душкиным»

Генеральный менеджер «Ак Барса» и исполняющий обязанности тренера Рафик Якубов рассказал о работе команды без тренерского штаба Дмитрия Квартальнова, который находится на карантине.

«Готовимся по плану, тренерский штаб «Ак Барса» постоянно на связи с Сергеем Васильевичем Душкиным, обсуждают и тренировку, и состав на матч.

Работа тренером? Это сложная работа, постоянно надо быть в теме. Но жизнь заставляет, что поделать. Ждем скорейшего выздоровления тренерского штаба», — сказал Якубов.

Сергей Душкин. Фото: ak-bars.ru

Также он поделился мнением о сегодняшнем сопернике казанцев — челябинском «Тракторе».

«Хорошая, организованная команда, умеет играть в обороне. Больше трех шайб они не пропускают. В межсезонье «Трактор» приобрел хорошего вратаря, он удачно играет», — приводит слова Якубова пресс-служба клуба.

Напомним, Квартальнов и его тренерский штаб находятся на изоляции из-за положительных результатов теста на коронавирус. Последние две игры в КХЛ «Ак Барс» провел под руководством тренера казанского «Барса» Сергея Душкина.

Ранее казанцы в овертайме в гостях уступили нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3 от).