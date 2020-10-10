«Нефтехимик» дома в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

«Нефтехимик» дома в овертайме обыграл «Ак Барс» (3:2 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первыми отличились хозяева, в начале второго периода Галузин оказался расторопнее всех на пятачке ворот Билялова и отправил шайбу в сетку. Следом Бурмистров реализовал выход один на один с вратарем и сравнял счет. Да Коста вывел казанцев вперед, но Хайруллин еще до перерыва забил второй гол нижнекамцев.

В овертайме удачливее были хозяева и Порядин принес победу хозяевам льда.

Так себе получилось, но одно очко из Нижнекамска всё-таки есть



Отчёт https://t.co/GrBN9FH9Ab pic.twitter.com/Z7OIYklMS8 — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 10, 2020

Отметим, что по ходу матча вратарь «Ак Барса» Билялов получил травму и вместо него вышел Ахтямов. Молодой голкипер сделал пару красивых спасений, а также отбил буллит в исполнении Шиксатдарова.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 3:2 от (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 24:52, Галузин (Костицын, Рантакари);

1:1 — 25:37, Бурмистров (Педан, Глухов);

1:2 — 29:44, Да Коста (Азеведо);

2:2 — 34:15, Хайруллин (Шиксатдаров, Гудачек);

3:2 — 60:28, Порядин.