КАМАЗ передал врачам Челнов 200 защитных костюмов

КАМАЗ передал челнинским больницам 200 защитных костюмов от коронавируса собственного производства.

Так, 180 костюмов направили в городскую больницу №2, оставшиеся 20 получили станции скорой медпомощи, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, КАМАЗ запустил производство по пошиву костюмов для медработников в конце марта.

Костюм разработан на основе противочумной спецодежды. На конструирование и пошив первого образца потратили сутки. Костюм состоит из халата, брюк, шлема, фартука, нарукавников, бахил. Он одноразовый, носить его нужно 2 часа, после чего утилизировать.

