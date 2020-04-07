КАМАЗ передал врачам Челнов 200 защитных костюмов
КАМАЗ передал челнинским больницам 200 защитных костюмов от коронавируса собственного производства.
Так, 180 костюмов направили в городскую больницу №2, оставшиеся 20 получили станции скорой медпомощи, сообщает пресс-служба мэрии города.
Напомним, КАМАЗ запустил производство по пошиву костюмов для медработников в конце марта.
Костюм разработан на основе противочумной спецодежды. На конструирование и пошив первого образца потратили сутки. Костюм состоит из халата, брюк, шлема, фартука, нарукавников, бахил. Он одноразовый, носить его нужно 2 часа, после чего утилизировать.
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