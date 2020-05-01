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КАМАЗ передал партию защитных костюмов для врачей Марий Эл

13:46, 01.05.2020
КАМАЗ передал партию защитных костюмов для врачей Марий Эл
Фото: nabchelny.ru

КАМАЗ передал 50 защитных костюмов собственного производства в Йошкар-Олинскую клиническую больницу. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

Сообщается, что 50 противоэпидемических защитных костюмов для медперсонала, работающего с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, были переданы на безвозмездной основе. Комплекты попросил предоставить Центральный штаб ОНФ.

На сегодняшний день в Марий Эл насчитывается 597 заболевших.

Ранее КАМАЗ передал врачам Челнов 200 защитных костюмов.

Общество Татарстан
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