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На КАМАЗе приступили к серийному производству масок-респираторов

08:13, 26.07.2020
На КАМАЗе приступили к серийному производству масок-респираторов
Фото: vestikamaza.ru

На заводе «КАМАЗ» запустили серийное производство одноразовых масок-респираторов. 6000 респираторов отправили на НЕФАЗ, также готовы несколько партий к различным собраниям на предприятии.

Как сообщают «Вести КАМАЗа», сейчас идет отладка автоматической линии по изготовлению респираторов типа KN95. Идут испытания опытной партии материалов: ткани, петель, проволоки для крепления у носа. Когда будут определены оптимальные варианты, линия будет производить 12-15 тысяч респираторов в сутки.

Маски будут производиться для собственных нужд и передаваться в подразделения компании.

Ранее КАМАЗ передал 50 защитных костюмов собственного производства в Йошкар-Олинскую клиническую больницу.

ОбществоПромышленность Татарстан
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