Фишман-Бекмамбетова стала лицом спецпроекта The Village

Фото: @villagemsk

The Village подготовила спецпроект о том, как меняются города России за Уралом, в Краснодарском крае и Татарстане. Лицом проекта стала Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Интернет-газета опубликовала анонс материала, на обложке которого фото помощницы президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

«Россия не ограничивается только столицами. И не только в них происходят культурные изменения. Как меняются города за Уралом, в Краснодарском крае и Татарстане — мы поговорили с теми, кто стоит за этими переменами», — говорится в анонсе.



В июле помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова давала интервью тележурналисту Сергею Брилеву. Также съемочная группа ведущего телеканала «Россия» проводила съемки в историко-краеведческом музее Челнов.

