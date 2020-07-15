Наталия Фишман дала интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву
Сегодня Наталия Фишман-Бекмамбетова дала интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву. Информацию подтвердила «Реальному времени» Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Судя по опубликованному в «Инстаграме» фото, интервью прошло в поселке Муслюмово на набережной «Солнечный Ик». На фотографии также присутствует глава Муслюмовского района РТ Рамиль Муллин.
Подробности беседы помощница президента РТ не раскрыла.
Ранее Фишман-Бекмамбетова и Бекмамбетов сделали фото в образе татарской семьи на самоизоляции.
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