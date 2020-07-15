Наталия Фишман дала интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву

Фото: Natalia Fishman-Bekmambetova

Сегодня Наталия Фишман-Бекмамбетова дала интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву. Информацию подтвердила «Реальному времени» Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Судя по опубликованному в «Инстаграме» фото, интервью прошло в поселке Муслюмово на набережной «Солнечный Ик». На фотографии также присутствует глава Муслюмовского района РТ Рамиль Муллин.

Подробности беседы помощница президента РТ не раскрыла.

Ранее Фишман-Бекмамбетова и Бекмамбетов сделали фото в образе татарской семьи на самоизоляции.

