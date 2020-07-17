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В Набережных Челнах сняли фильм, посвященный 100-летию ТАССР

10:01, 17.07.2020
В Набережных Челнах сняли фильм, посвященный 100-летию ТАССР
Фото: pxhere.com

В Набережных Челнах сняли документальный фильм, посвященный 100-летию образования Татарской АССР.

Съемки проходили в историко-краеведческом музее города, их провела съемочная группа ведущего телеканала «Россия» Сергея Брилева .

Журналистам рассказали об истории Челнов, строительстве КАМАЗа, города и Нижнекамской ГЭС.

По словам директора историко-краеведческого музея Юлии Капитовой, активное участие в съемках принял участие почетный гражданин Набережных Челнов Билял Канеев, который является главным редактором и автором статей энциклопедии Челнов, передают «Челнинские известия».

Премьера фильма запланирована на конец августа.

Ранее в Челнах проходили съемки сериала о команде «КАМАЗ-мастер». Сцены снимали в разных частях города: на тренировочном полигоне «КАМАЗ-мастер», картодроме, бульваре Энтузиастов и в других местах.

ОбществоКультураИстория Татарстан
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