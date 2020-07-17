В Набережных Челнах сняли фильм, посвященный 100-летию ТАССР
В Набережных Челнах сняли документальный фильм, посвященный 100-летию образования Татарской АССР.
Съемки проходили в историко-краеведческом музее города, их провела съемочная группа ведущего телеканала «Россия» Сергея Брилева .
Журналистам рассказали об истории Челнов, строительстве КАМАЗа, города и Нижнекамской ГЭС.
По словам директора историко-краеведческого музея Юлии Капитовой, активное участие в съемках принял участие почетный гражданин Набережных Челнов Билял Канеев, который является главным редактором и автором статей энциклопедии Челнов, передают «Челнинские известия».
Премьера фильма запланирована на конец августа.
Ранее в Челнах проходили съемки сериала о команде «КАМАЗ-мастер». Сцены снимали в разных частях города: на тренировочном полигоне «КАМАЗ-мастер», картодроме, бульваре Энтузиастов и в других местах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым