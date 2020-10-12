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Песков: созданная система борьбы с коронавирусом в России позволяет избежать локдауна

14:00, 12.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков: созданная система борьбы с коронавирусом в России позволяет избежать локдауна
Фото: wikimedia.org

Выстроенная в России система борьбы с коронавирусом дает возможность избежать полного локдауна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для российских властей «жизнь и здоровье людей — абсолютный приоритет, а все остальное следует далее». Сейчас сформирован «больший запас прочности» по сравнению с периодом первой волны эпидемии: разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, подготовлен коечный фонд, передает ТАСС.

realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. Число зараженных выросло до 1 312 310 человек.

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