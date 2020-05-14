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В Челнах обнаружили покерный клуб в гараже

21:26, 14.05.2020
В Челнах обнаружили покерный клуб в гараже

В Набережных Челнах полиция и Следком накрыли покерный клуб, организованный в гараже. Возбуждено уголовное дело «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Республиканское управление СКР отмечает, что в марте этого года гаражный бокс был переоборудован для проведения игры в покер, в нем создали две зоны: игровую и зону отдыха. Участников приглашали через рассылку СМС-сообщений.

При этом организаторами следствие называет «неустановленных злоумышленников».

Из игорного заведения изъято оборудование, карты, фишки и телефоны.

Происшествия Татарстан
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