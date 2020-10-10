В центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что перестать носить маску можно только через 21 день после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — рассказал Гинцбург.

Окончательно отказываться от маски он посоветовал только после проверки на наличие антител к вирусу и только если их уровень высокий.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану заявили, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до марта 2021 года.

