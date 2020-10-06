Обороты обувных магазинов в Татарстане снизились на 28%

В Татарстане выручка несетевых магазинов одежды в сентябре 2020 года оказалась на 14% выше прошлогодней, а средний чек увеличился до 1 431 рублей. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор».

При этом аналитики выяснили, что обороты обувных магазинов снизились на 28%, а средний чек снизился на 7%, до 1 342 рублей. В агентстве отмечают, что изменилось и покупательское поведение: люди стали предпочитать практичную и удобную повседневную одежду.

«Вместо нарядных платьев или офисных костюмов покупатели выбирают джинсы и трикотаж, вместо модельных туфель — кроссовки», - цитирует ТАСС генерального директора ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.

Ранее сообщалось, что торговые центры России восстановили покупательский трафик на 65—70% от показателей до кризиса.

