Матч «Рубина» в Кубке России против «СКА-Хабаровска» перенесен на 4 ноября

Матч Кубка России между ФК «СКА-Хабаровск» и казанским «Рубином» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Изначально встреча должна была состояться 21 октября в Хабаровске. Теперь кубковый матч перенесен на 4 ноября. О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, в первом туре Элитного раунда Кубка России «Рубин» в гостях обыграл новороссийский «Черноморец» (4:2). После игры главный тренер казанцев раскритиковал формат проведения турнира.