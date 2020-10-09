Новости спорта

14:44 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Матч «Рубина» в Кубке России против «СКА-Хабаровска» перенесен на 4 ноября

13:49, 09.10.2020
Матч «Рубина» в Кубке России против «СКА-Хабаровска» перенесен на 4 ноября
Фото: rubin-kazan.ru

Матч Кубка России между ФК «СКА-Хабаровск» и казанским «Рубином» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Изначально встреча должна была состояться 21 октября в Хабаровске. Теперь кубковый матч перенесен на 4 ноября. О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, в первом туре Элитного раунда Кубка России «Рубин» в гостях обыграл новороссийский «Черноморец» (4:2). После игры главный тренер казанцев раскритиковал формат проведения турнира.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также