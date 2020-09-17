Слуцкий раскритиковал формат проведения Кубка России по футболу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике новый формат проведения Кубка России по футболу. Рулевой казанцев недоволен тем, что топ-клубы РПЛ получили возможность играть на своем поле в 1/8 финала турнира.

«Я не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество. То есть мы, условно, можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, и в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадется кто-то из шестерки.

Причем вполне вероятно, что они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием. Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она бы тоже хотела сыграть с ведущими командами страны у себя дома», — сказал Слуцкий.

Начиная с нынешнего сезона Кубок России проводится в новом формате. Клубы, вышедшие в 1/16 финала турнира, делятся на несколько групп по одной команде из ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. При этом шесть представителей российской лиги, участвующих в еврокубках пропускают эту стадию Кубка и напрямую выходят в 1/8 часть. Все свои матчи в групповой стадии команды РПЛ играют на выезде, а участники еврокубков получат дополнительную привилегию в виде игры дома.

Накануне казанский «Рубин» в гостях одолел новороссийский «Черноморец» (4:2), дублем в команде Слуцкого отличился Денис Макаров.