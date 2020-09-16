Дубль Макарова принес «Рубину» волевую победу над «Черноморцем» в Кубке России

«Рубин» на выезде победил новороссийский «Черноморец» (4:2) в матче элитного раунда Кубка России по футболу.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте встречи. Казанцы отыгрались в середине первого тайма, когда цели достиг удар Сильвие Бегича.

После перерыва Хван Ин Бом и Денис Макаров (дважды) забили в ворота «Черноморца», на что футболисты хозяев ответили лишь однажды.

В следующем матче Кубка России в конце октября «Рубин» сыграет в гостях против «СКА-Хабаровск».

«Черноморец» (Новороссийск) — «Рубин» (Казань) — 2:4 (1:1)

Голы:

1:0 — 6, Омаров;

1:1 — 25, Бегич;

1:2 — 53, Хван Ин Бом;

1:3 — 62, Макаров;

2:3 — 70, Матюшенко;

2:4 — 88, Макаров.