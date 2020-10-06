Кабмин Татарстана установил нормативы затрат на горячее питание для школьников

Правительство Татарстана установило размер нормативных затрат на обеспечение школьников горячим питанием. Согласно документу, в 2021 году на одного школьника бюджет будет тратить 53,41 рубля в день.

В 2022 году эта цифра вырастет до 55,01 рубля в день, как и в 2023-м, следует из опубликованного постановления.

Еще в начале сентября власти республики отчитывались, что более 200 тысяч учеников начальных классов уже обеспечены бесплатным горячим питанием. На тот момент 85% школ организовывали питание самостоятельно, 15% привлекали сторонние организации.