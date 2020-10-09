В Иннополисе показали, что происходит внутри кабины беспилотника КАМАЗа во время езды — видео

Фото: скриншот

Сотрудники Университета Иннополис показали, как проходит тестирование беспилотного КАМАЗа вуза. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте университета.

В частности, в видеоролике показывают, что происходит в кабине во время езды.

Автомобиль может передвигаться по бездорожью без точных карт, сложные датчики на борту предсказывают дальнейшее движение, рассказали в вузе.

В начале августа стало известно, что беспилотник КАМАЗа уже проехал 3 тыс. км в татарстанском наукограде. Машина по 5 часов в день тратит на тренировку безопасного движения в городе.

