Беспилотный КАМАЗ проехал 3 тысячи километров по Иннополису

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Беспилотный КАМАЗ Университета Иннополис проехал 3 тыс. км в татарстанском наукограде. Машина по 5 часов в день тратит на тренировку безопасного движения в городе.

Беспилотный большегруз оснащен комплексом аэроразведки, который сообщает автомобилю о ситуации на дороге, помогает строить траектории движения. Об этом говорит пресс-служба Университета Иннополис.

Беспилотник составляет 2018 траекторий 20 раз в секунду. Автомобиль может передвигаться без точных карт по бездорожью, поскольку получает информацию о маршруте с собственного летательного аппарата.

Руководитель Лаборатории автономных транспортных систем Салимжан Гафуров объяснил, что система учитывает окружающие автомобиль динамические и статические препятствия в диапазоне 360 градусов и на расстоянии 220 м. «В отличие от человека, такой большегрузный автомобиль все видит и планирует движение, принимая во внимание все факторы», — сказал он.

По словам Гафурова, навигация большегрузов в городе является наиболее сложной задачей. Сейчас специалисты университета сфокусированы именно на ней. «Автомобиль введен в опытную эксплуатацию, проходит тестирование на дорогах Иннополиса и уже проехал 3 тысячи километров», — добавил руководитель лаборатории.

Беспилотный КАМАЗ готов к использованию в реальной жизни. Тем не менее существуют факторы юридического характера.

«До сих пор не определены ответы на ключевые вопросы в области ответственности, страхования, внедрения в большие города, инфраструктуры. Пока мы их не решим, сложно сказать, когда мы увидим этот автомобиль в эксплуатации», — объяснил эксперт.

В конце июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину об испытании беспилотного КАМАЗа.