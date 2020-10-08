Новости общества

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Улицу Назарбаева перекроют для ремонта магистрального тепловода

10:34, 08.10.2020
Улицу Назарбаева перекроют для ремонта магистрального тепловода
Фото: Денис Гордийко

Улицу Нурсултана Назарбаева временно перекроют для движения автомобилей. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов мэрии Казани.

Для движения будет перекрыт участок от дома №60 до дома №66. Ограничение будет действовать с 12 по 31 октября.

Неудобства связаны с ремонтом магистрального тепловода.

kzn.ru

Ранее сообщалось, что из-за строительства трассы газопровода временно перекроют улицу Лукина в Казани.

ОбществоАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также