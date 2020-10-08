Улицу Назарбаева перекроют для ремонта магистрального тепловода
Улицу Нурсултана Назарбаева временно перекроют для движения автомобилей. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов мэрии Казани.
Для движения будет перекрыт участок от дома №60 до дома №66. Ограничение будет действовать с 12 по 31 октября.
Неудобства связаны с ремонтом магистрального тепловода.
Ранее сообщалось, что из-за строительства трассы газопровода временно перекроют улицу Лукина в Казани.
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