Из-за строительства трассы газопровода временно перекроют улицу Лукина в Казани

В Казани временно ограничат движение автомобилей по улице Лукина. Информация опубликована в сборнике документов мэрии Казани.

Участок на улице Лукина от перекрестка у дома №48б и возле дома №50 будет перекрыт с 14 по 23 октября. Неудобства связаны со строительством трассы газопровода.

kzn.ru

Ранее в мэрии Казани рассказали, какие центральные улицы перекроют во время Казанского марафона.

