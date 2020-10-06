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Премьер Киргизии подал в отставку после массовых протестов

18:46, 06.10.2020
Премьер Киргизии подал в отставку после массовых протестов
Фото: kgktrk.kg

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку после массовых протестов в стране. О решении главы правителства рассказал спикер местного парламента (Жогорку Кенеш) Мыктыбек Абдылдаев.

Новоизбранный руководитель парламента добавил, что Боронов уходит по собственному желанию, передает RT.

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Напомним, накануне в Киргизии прошли массовые протесты недовольных результатами выборов граждан. После ночных стычек с полицией президент страны заявил о попытке захвата власти. В отставку уже отправился мэр Бишкека.

ОбществоВласть
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