Премьер Киргизии подал в отставку после массовых протестов
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку после массовых протестов в стране. О решении главы правителства рассказал спикер местного парламента (Жогорку Кенеш) Мыктыбек Абдылдаев.
Новоизбранный руководитель парламента добавил, что Боронов уходит по собственному желанию, передает RT.
Напомним, накануне в Киргизии прошли массовые протесты недовольных результатами выборов граждан. После ночных стычек с полицией президент страны заявил о попытке захвата власти. В отставку уже отправился мэр Бишкека.ОбществоВласть
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