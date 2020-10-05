После столкновений во время беспорядков в Бишкеке госпитализировали 130 человек

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В Бишкеке число людей, которые пострадали в результате столкновений между протестующими и сотрудниками милиции и были направлены в больницы, достигло 130.

Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов, уточнили ТАСС в Минздраве Киргизии.

Еще несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

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Сегодня в столице Киргизии проходят массовые протесты после оглашения результатов выборов в местный парламент. Столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов длятся уже более четырех часов. Милиция разгоняет протестующих с помощью спецсредств: водометов, резиновых пуль, светошумовых гранат. Те в ответ забрасывают их камнями.



В понедельник утром в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонники партий, не прошедших в парламент республики. Их требования — отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание.

