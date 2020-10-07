Тренер «Рубина» Кузьмин избежал дополнительной дисквалификации на матчи РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел эпизод с удалением тренера «Рубина» Олега Кузьмина в ходе матча 10-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» (1:1).

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, на тренера не стали налагать дополнительной дисквалификации.

«К Кузьмину не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической на один матч, а также оштрафовать его на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение», — сказал Григорьянц.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, Кузьмин получил красную карточку по ходу матча с «Ахматом» (1:1) из-за резких комментариев в адрес судьи встречи. Сама игра завершилась ничейным счетом.