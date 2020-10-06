Новости спорта

16:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Трое татарстанских школьников встретились со сборной России по футболу

14:57, 06.10.2020 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
Трое татарстанских школьников встретились со сборной России по футболу
Фото: Роман Хасаев

Победители корпоративного конкурса Группы ТАИФ, проведенного в рамках партнерского договора с Российским футбольным союзом, воплотили свою мечту. Вместе с родителями они целый день провели в компании сборной России по футболу.

Сначала Элина Хабибуллина, Амир Осипов и Гордей Смоленков побывали на тренировке главной футбольной команды России на спортивной базе сборной в подмосковных Химках. Затем, получив в подарок фирменные футболки команды и настоящие футбольные мячи, они смогли пообщаться с игроками, собрать автографы и сфотографироваться со своими кумирами. Не отказал юным болельщикам из Татарстана и главный тренер сборной — Станислав Черчесов. Он с удовольствием оставил подпись на фото и попозировал в окружении фанатов футбола.

Кроме того, победители конкурса от ТАИФа смогли узнать — как выглядит автобус сборной изнутри, побывать на экскурсии по тренировочной базе, а вечером приняли участие в съемках видеоролика в поддержку команды перед предстоящими уже на днях играми Лиги наций УЕФА. Планируется, что ролик будет транслироваться на Первом канале, а также на табло стадионов, где будут проходить матчи Лиги.

Партнерский материал

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также