Трое татарстанских школьников встретились со сборной России по футболу

Фото: Роман Хасаев

Победители корпоративного конкурса Группы ТАИФ, проведенного в рамках партнерского договора с Российским футбольным союзом, воплотили свою мечту. Вместе с родителями они целый день провели в компании сборной России по футболу.

Сначала Элина Хабибуллина, Амир Осипов и Гордей Смоленков побывали на тренировке главной футбольной команды России на спортивной базе сборной в подмосковных Химках. Затем, получив в подарок фирменные футболки команды и настоящие футбольные мячи, они смогли пообщаться с игроками, собрать автографы и сфотографироваться со своими кумирами. Не отказал юным болельщикам из Татарстана и главный тренер сборной — Станислав Черчесов. Он с удовольствием оставил подпись на фото и попозировал в окружении фанатов футбола.

Кроме того, победители конкурса от ТАИФа смогли узнать — как выглядит автобус сборной изнутри, побывать на экскурсии по тренировочной базе, а вечером приняли участие в съемках видеоролика в поддержку команды перед предстоящими уже на днях играми Лиги наций УЕФА. Планируется, что ролик будет транслироваться на Первом канале, а также на табло стадионов, где будут проходить матчи Лиги.

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