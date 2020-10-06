«Ак Барс» потерял лидерство в Индексе силы КХЛ, «Салават» остался в десятке

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам прошедшей игровой недели.

Лидировавший в рейтинге «Ак Барс» отдал первую строчку ЦСКА, потеряв сразу пять позиций. Теперь казанский клуб занимает шестое место в Индексе силы.

В тройку лучших также вошли финский «Йокерит», поднявшийся на 12 позиций вверх после выхода из карантина, и минское «Динамо». «Салават Юлаев» сумел сохранить место в десятке, разместившись на 9-й строчке.

«Йокерит» и «Автомобилист» врываются в Индекс силы 5-й недели. pic.twitter.com/VQiuE8HjmW — КХЛ (@khl) October 6, 2020

Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Рейтинг подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов. В дальнейшем за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%.

На прошлой неделе Индекс силы возглавлял казанский «Ак Барс».



