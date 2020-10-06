Эксперт спрогнозировал укрепление рубля на валютном рынке

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько считает рубль очень перспективной валютой для иностранных инвесторов. По его прогнозам, он в скором времени укрепится на валютном рынке.

«Мы видим, что доллар и евро растут, а рубль слабеет, и думаем, что это тренд. Никакого тренда нет. Давайте смотреть по итогам года», — рассказал Гинько в интервью RT.

Экономист обратил внимание, что рубль уже давно не связывается с нефтью и газом. Ситуацию на валютном рынке он оценил как гармоничную и плавную относительно ситуации в других странах.

По мнению Гинько, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и реакций государства.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что во второй половине сентября курсы доллара и евро обновили максимумы по отношению к рублю.

