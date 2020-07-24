Завтра смотровую площадку Центра семьи «Казан» закроют для посетителей

Завтра, 25 июля, для посетителей закроют смотровую площадку Центра семьи «Казан». Это связано с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!», посвященного Дню воздушного флота России.

Кроме того, проезд к Центру семьи «Казан» также завтра ограничат. Парковка и смотровая площадка вновь возобновят работу в воскресенье, 26 июля, сообщает мэрия Казани.

Авиационный праздник пройдет 25 июля у центра семьи «Казан». Начало запланировано на 15:00, полеты авиации должны стартовать в 16:20.

«Реальное время» ранее выяснило, что полеты авиации обойдутся в 2,3 млн рублей.

