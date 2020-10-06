19-летнего казанца оштрафовали за организацию «резиновой квартиры» — он прописал 34 иностранцев

Суд оштрафовал 19-летнего казанца на 20 тысяч рублей за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С января по сентябрь 2019 года подсудимый представил в миграционную службу документы о регистрации 34 иностранцев в своей квартире на ул. Лядова. Регистрация была фиктивной, то есть в квартире люди не жили.

Подсудимый свою вину полностью признал. Было возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев.

В марте 2020 года другого казанца за аналогичное преступление приговорили к одному году лишения свободы условно.