Казанец прописал полсотни иностранцев в своей квартире

Казанца, который прописал 54 иностранцев в своей квартире, приговорили к одному году лишения свободы условно.

Суд установил, что 25-летний местный житель с августа 2018 года по май 2019 года выступал в качестве принимающей стороны, представив в миграционную службу документы о постановке на учет 54 иностранных граждан в своей квартире на улице Декабристов. Регистрация иностранцев была фиктивной, фактически они не проживали там, сообщает прокуратура РТ.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.



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