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Казанец прописал полсотни иностранцев в своей квартире

06:27, 25.03.2020
Казанец прописал полсотни иностранцев в своей квартире
Фото: sib-catholic.ru

Казанца, который прописал 54 иностранцев в своей квартире, приговорили к одному году лишения свободы условно.

Суд установил, что 25-летний местный житель с августа 2018 года по май 2019 года выступал в качестве принимающей стороны, представив в миграционную службу документы о постановке на учет 54 иностранных граждан в своей квартире на улице Декабристов. Регистрация иностранцев была фиктивной, фактически они не проживали там, сообщает прокуратура РТ.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

Ранее участник Региональной экспертной группы «Миграция и здоровье» Даниил Кашницкий рассказал, какие права есть у российских мигрантов из Средней Азии, Закавказья и других регионов мира.

Общество Татарстан
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