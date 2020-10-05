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Мэр Благовещенска заразился коронавирусом

06:52, 05.10.2020
Мэр Благовещенска заразился коронавирусом
Фото: @o.g.imameev

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал Имамеев.

Градоначальник призвал серьезно отнестись к ситуации и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее американские ученые выявили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с COVID-19.

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