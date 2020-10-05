Мэр Благовещенска заразился коронавирусом
Мэр Благовещенска Олег Имамеев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал Имамеев.
Градоначальник призвал серьезно отнестись к ситуации и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.
Ранее американские ученые выявили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым