Мэр Благовещенска заразился коронавирусом

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал Имамеев.

Градоначальник призвал серьезно отнестись к ситуации и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.



Ранее американские ученые выявили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с COVID-19.

