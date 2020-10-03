Ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса

Американские ученые выявили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с COVID-19.

Воспалительный синдром MIS-A выявляли у детей и подростков, он считается тяжелым осложнением коронавируса.

У заболевших, которые не имели острых респираторных заболеваний, возникала аритмия и боли в животе.

realnoevremya.ru

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подробно описали 16 случаев, зафиксированных в США и Британии у пациентов в возрасте 21-50 лет. У них у всех обнаружили аритмию. У 12 человек наблюдалась повышенная температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. В итоге десять пациентов попали в реанимацию, двое умерли, пишет «РИА Новости».

Ранее вирусологи рассказали, в чем главная ошибка людей, заразившихся коронавирусом.