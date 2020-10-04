На Камчатке назвали возможную причину гибели морских животных

Мертвых морских животных могло выбросить на побережье Камчатки штормом, однако погибли они не из-за него, заявили в Камчатгидрометцентре.

Специалисты предположили, что сначала произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы не шторм, животных не выбросило бы на берег и они не стали бы разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторм, рассказала начальник центра Вера Полякова.

С 28 на 29 сентября Камчатка находилась в зоне действия циклона, а в Авачинской бухте фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду.

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По словам Поляковой, ситуация в районе Халактырского пляжа говорит о том, что загрязнение воды произошло в придонном слое, поэтому первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. На следующей неделе специалисты Камчатгидрометцентра проведут повторные исследования, передает RT.

Вчера СМИ сообщили о загрязнении воды на Камчатке неизвестными химикатами. Генпрокуратура РФ взяла под контроль ход и результаты проверки инцидента.