В Казани состоялось открытие мемориальной доски в честь певца Ильгама Шакирова — видео
Сегодня в Казани открыли мемориальную доску в честь великого татарского певца Ильгама Шакирова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Она появилась на здании детской музыкальной школы №7 им. Хабибуллина по улице Николаева, 5. В этом доме певец жил в 1974 — 2005 годах.
Автором мемориальной доски стал казанский скульптор Фаниль Валиуллин. А 15 октября на Новотатарском кладбище установят надгробный памятник на могилу певца.
В августе в Татарстане учредили Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова.
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