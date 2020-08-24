В Татарстане учредили премию имени Ильгама Шакирова — лауреаты получат по 200 тысяч

Фото: Максим Платонов

Коллективы к премии не допустят

В Татарстане учредили Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова, которая будет присуждаться один раз в два года начиная с 2021-го. Вручение будет проходить в торжественной обстановке, приуроченной ко дню рождения певца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно положению премии, она будет присуждаться исполнителям за наиболее выдающиеся достижения в области национального вокального искусства — достижения, получившие высокое общественное признание. Также награду можно получить за исполнительское мастерство и плодотворную деятельность по сохранению и популяризации исконных традиций татарской певческой культуры и развитию профессионального песенного и вокального мастерства. Важное уточнение — премия не может быть присуждена повторно.

На присуждение премии будут выделять 600 тысяч рублей. Ее будут вручать в трех номинациях «Вокал (мужчины)», «Вокал (женщины)», «Народное пение», то есть каждый из победителей получит по 200 тысяч рублей. Победителям также присваивается звание «Лауреат Республиканской премии имени Ильгама Шакирова», вручается почетный знак и удостоверение к нему.

На соискание премии могут выдвигаться только сольные исполнители, коллективам дорогу закрыли. Выдвигать кандидатов будут общественные, научные, культурные организации, а также образовательные организации. Допускается и самовыдвижение. При подаче заявки обязательно нужно приложить заключения специалистов, рецензии и публикации в СМИ, свидетельствующие о широком общественном признании творчества кандидата. Все документы должны быть представлены с 1 августа по 15 ноября в год проведения премии.

Ее будут вручать в трех номинациях «Вокал (мужчины)», «Вокал (женщины)», «Народное пение». Фото tatar-inform.ru

В комиссию по присуждению премии вошли девять человек: вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев (председатель), министр культуры Татарстана Ирада Аюпова (заместитель председателя), начальник Управления культуры и развития языков народов Татарстана Ляйсан Низамова. По согласованию к комиссии могут присоединиться племянница Ильгама Шакирова Руфия Зарипова, председатель правления общественной организации самодеятельных композиторов РТ Риф Гатауллин, депутат Госсовета РТ, народный поэт Ркаил Зайдуллин, заведующая кафедрой вокального искусства в Казанской консерватории имени И.Г. Жиганова Зиля Сунгатуллина, а также заслуженные артисты России и народные артисты Татарстана Айдар Файзрахманов и Салават Фатхутдинов.

Премию получат не только профессионалы, но и любители

О премии имени Ильгама Шакирова впервые заговорили в начале этого года. И в июле на первом заседании комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев объявил о ее создании. Идею поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. Получать премию будут три исполнителя, причем один из них будет не профессионалом, а любителем.

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. В 1954 году он поступил в Казанское музыкальное училище. Уже через год Ильгам Шакиров был принят на вокальный факультет Казанской консерватории и окончил его в 1960 году. С того же года являлся ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Является народным артистом Татарстана и России, лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

«Он был гениальный певец, он был мудрый человек, с которым было радостно и работать, и просто общаться. Такие певцы рождаются один раз в несколько столетий. Его мон был безупречен, секрет Шакирова прост, он действительно пел душой, для него не было проходных концертов и проходных песен», — рассказывал главный дирижер ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, народный артист РТ Ренат Салаватов, который много работал с Ильгамом Шакировым.

16 января 2019 года всенародный любимец умер после продолжительной болезни. В этом году певцу исполнилось бы 85 лет.

«Певцов миллион, но никого ведь так не слушают. Он в песню заходит с какой-то совсем иной стороны. Совсем по-другому звучит. Никто так не поет. Это, наверное, Богом поцелованный человек. И пусть упокоится его душа в раю», — говорил народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая Ринат Тазетдинов.

После смерти Шакирова власти Татарстана стали думать, как увековечить память певца. В Казани уже есть улица, названная в честь выдающейся личности, а в апреле 2019-го президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый концертный зал имени Ильгама Шакирова в МВЦ «Казань Экспо». Через год, в июне 2020-го, Песошин утвердил установку мемориальной доски в честь певца на доме №5 по улице Николаева, в котором народный артист РСФСР и Татарстана жил более 30 лет.



Дарья Пинегина