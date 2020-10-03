Во вторник в Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду
Во вторник, 6 октября в некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.
С 9.00 6 октября до 6.00 7 октября воды не будет по следующим адресам:
- ул.Подлужная, четные номера домов от №40 по №80, нечетные номера домов от №21 по №67,
- все дома по ул.Поперечно-Подлужная,
- ул.Толстого, 16а, передает мэрия города.
Также отключат воду в начале следующей недели в некоторых домах в центре города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым