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Во вторник в Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду

18:49, 03.10.2020
Во вторник в Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду
Фото: kzn.ru

Во вторник, 6 октября в некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.

С 9.00 6 октября до 6.00 7 октября воды не будет по следующим адресам:

  • ул.Подлужная, четные номера домов от №40 по №80, нечетные номера домов от №21 по №67,
  • все дома по ул.Поперечно-Подлужная,
  • ул.Толстого, 16а, передает мэрия города.
pixabay.com

Также отключат воду в начале следующей недели в некоторых домах в центре города.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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