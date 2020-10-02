В центре Казани ряд домов останется без воды

Фото: Марат Мугинов

В начале следующей неделе в некоторых домах в центре города отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

С 9.00 6 октября до 6.00 7 октября воды не будет по адресам: улица Подлужная, четные номера домов от №40 по №80, нечетные номера домов от №21 по №67, все дома по улице Поперечно-Подлужной, Толстого, 16а.

kzn.ru

Неудобства связаны с проведением работ на сетях водопровода. «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.



Ранее воду отключали в ряде домов Ново-Савиновского района Казани.

