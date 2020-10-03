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В Казани ГИБДД наказала мать подростка, катавшегося на продуктовой тележке в центре города

16:59, 03.10.2020
В Казани ГИБДД наказала мать подростка, катавшегося на продуктовой тележке в центре города
Фото: pixabay.com

В Казани Госавтоинспекция оштрафовала мать школьника, который катался на продуктовой тележке по проезжей части в центре города.

Видеоролик, на котором подросток катался по проезжей части на площади Тысячелетия, был выложен в соцсети 27 сентября.

скриншот соцсети

В результате в отношении 13-летнего мальчика сотрудник ГИБДД вынес процессуальный документ за нарушение п.п. 4.1, 4.3 ПДД РФ, материалы дела передали в территориальный отдел полиции.

Кроме того, ребенок характеризуется по месту учебы с отрицательной стороны, нарушает дисциплину в школе, поэтому отношении мамы нарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего,сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Вчера в Татарстане разбился 14-летний подросток на мотоцикле.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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