Под Казанью разбился 14-летний мотоциклист
О трагедии сообщает прокуратура Татарстана. Сегодня около 16.00 в Лаишевском произошло ДТП с участием подростка. Автомобиль «Рено Логан» столкнулся с мотоциклом, которым управлял парень 2006 года рождения.
От полученных травм подросток скончался на месте.
На место аварии выехал и.о. прокурора района Денис Суглов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
По уточненным данным, столкновение произошло на пересечении улицы Зеленой деревни Старая Пристань с автодорогой к лагерю «Чайка».ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
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