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Происшествия

Под Казанью разбился 14-летний мотоциклист

17:01, 02.10.2020
Под Казанью разбился 14-летний мотоциклист
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

О трагедии сообщает прокуратура Татарстана. Сегодня около 16.00 в Лаишевском произошло ДТП с участием подростка. Автомобиль «Рено Логан» столкнулся с мотоциклом, которым управлял парень 2006 года рождения.

От полученных травм подросток скончался на месте.

На место аварии выехал и.о. прокурора района Денис Суглов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По уточненным данным, столкновение произошло на пересечении улицы Зеленой деревни Старая Пристань с автодорогой к лагерю «Чайка».

ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
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